Украинские воины ликвидировали очередного подполковника армии рф

Украинские воины ликвидировали подполковника армии рф Дениса Межуева, еще двое высших офицеров из состава руководства того же соединения – тяжело ранены и вывезены в Москву. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Враг продолжает нести значительные потери в личном составе и военной технике.

По уточненным данным, защитниками и защитницами Украины был ликвидирован командир первого мотострелкового полка второй мотострелковой дивизии первой танковой армии западного военного округа подполковник Денис Межуев.

Также получили тяжелые ранения и находятся на лечении в Москве два представителя руководящего состава этого же соединения – полковник Харитонов и подполковник Смирнов", - сказано в сообщении Генштаба.

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Кроме того, значительно деморализует личный состав оккупационных подразделений, проведена принудительная мобилизация на непризнанных территориальных образованиях Донецкой и Луганской областей, неудовлетворительное питание, низкое финансовое и материальное обеспечение личного состава, прибывший на доукомплектование регулярных подразделений российской федерации.