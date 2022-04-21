  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украинские воины ликвидировали очередного подполковника армии рф
В тренде

Украинские воины ликвидировали очередного подполковника армии рф

Общие новости
(3 голосов)

Еще двое его "коллег" тяжело ранены

Украинские воины ликвидировали очередного подполковника армии рф

Фото: 24tv.ua/ автор неизвестен

Новина українською

Украинские воины ликвидировали подполковника армии рф Дениса Межуева, еще двое высших офицеров из состава руководства того же соединения – тяжело ранены и вывезены в Москву. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Враг продолжает нести значительные потери в личном составе и военной технике.

По уточненным данным, защитниками и защитницами Украины был ликвидирован командир первого мотострелкового полка второй мотострелковой дивизии первой танковой армии западного военного округа подполковник Денис Межуев.

Также получили тяжелые ранения и находятся на лечении в Москве два представителя руководящего состава этого же соединения – полковник Харитонов и подполковник Смирнов", - сказано в сообщении Генштаба.

Читайте такжеУкраинские защитники нанесли серьёзные потери командному составу россиян под Харьковом

Кроме того, значительно деморализует личный состав оккупационных подразделений, проведена принудительная мобилизация на непризнанных территориальных образованиях Донецкой и Луганской областей, неудовлетворительное питание, низкое финансовое и материальное обеспечение личного состава, прибывший на доукомплектование регулярных подразделений российской федерации.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Генштаб ЗСУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...