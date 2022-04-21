Днепропетровская область: россияне ударили ракетами по железнодорожной инфраструктуре
Пытаются уничтожить логистику
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщает о том, что российские оккупанты тремя ракетами ударили по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровской области.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Разбитое железнодорожное полотно и контактная сеть. Пока не понятно, смогут ли возобновить движение, отмечает источник.
Ранее Генштаб ВСУ сообщал о том, что россияне продолжают обстрел Николаева и частичную блокировку Харькова.
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Источник:Ukraine NOW
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