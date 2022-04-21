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Днепропетровская область: россияне ударили ракетами по железнодорожной инфраструктуре

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Пытаются уничтожить логистику

Днепропетровская область: россияне ударили ракетами по железнодорожной инфраструктуре

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщает о том, что российские оккупанты тремя ракетами ударили по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровской области.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Разбитое железнодорожное полотно и контактная сеть. Пока не понятно, смогут ли возобновить движение, отмечает источник.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал о том, что россияне продолжают обстрел Николаева и частичную блокировку Харькова.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Ukraine NOW

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