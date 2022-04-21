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ЦПД: россияне могут обстрелять железнодорожные мосты на западе Украины

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(1 голосов)

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ЦПД: россияне могут обстрелять железнодорожные мосты на западе Украины

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

Центр противодействия дезинформации при СНБО информирует об очередном плане российских оккупантов. Враг с целью повреждения логистических каналов нацелился на железнодорожные мосты на западе Украины.

В пророссийских телеграмм-каналах появилась информация о том, что якобы ВС рф имеют точные координаты железнодорожных мостов, хотя эта информация всегда была в открытом доступе.

"В МИД россии в свою очередь заявили, что россия имеет право считать законной целью транспорт США и НАТО с оружием, если он идет по украинской территорией", - говорится в сообщении.

Добавим, что ранее россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровской области.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ЦПД при РНБО

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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
21.04.2022 в 20:53
Ибанутые по жизни
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