ЦПД: россияне могут обстрелять железнодорожные мосты на западе Украины
Нужно быть готовым
фото з відкритих джерел
Центр противодействия дезинформации при СНБО информирует об очередном плане российских оккупантов. Враг с целью повреждения логистических каналов нацелился на железнодорожные мосты на западе Украины.
В пророссийских телеграмм-каналах появилась информация о том, что якобы ВС рф имеют точные координаты железнодорожных мостов, хотя эта информация всегда была в открытом доступе.
"В МИД россии в свою очередь заявили, что россия имеет право считать законной целью транспорт США и НАТО с оружием, если он идет по украинской территорией", - говорится в сообщении.
Добавим, что ранее россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровской области.
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