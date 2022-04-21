ЦПД: россияне могут обстрелять железнодорожные мосты на западе Украины

Центр противодействия дезинформации при СНБО информирует об очередном плане российских оккупантов. Враг с целью повреждения логистических каналов нацелился на железнодорожные мосты на западе Украины.

В пророссийских телеграмм-каналах появилась информация о том, что якобы ВС рф имеют точные координаты железнодорожных мостов, хотя эта информация всегда была в открытом доступе.

"В МИД россии в свою очередь заявили, что россия имеет право считать законной целью транспорт США и НАТО с оружием, если он идет по украинской территорией", - говорится в сообщении.

Добавим, что ранее россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровской области.