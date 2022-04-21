В Лисичанске врачи под обстрелами приняли роды у 17-летней девушки

19 апреля во время очередного минометного обстрела Лисичанска у 17-летней жительницы Горного начались роды, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Военные медики доставили ее в Лисичанский родильный стационар. Во время обстрела города врачам пришлось оперировать роженицей, ведь по медицинским показателям необходимо было производить кесарево сечение.

Девушка родила здорового мальчика весом 3 килограмма 150 граммов и ростом 50 сантиметров. Мама и младенец чувствуют себя нормально и получают всю необходимую помощь.