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В Лисичанске врачи под обстрелами приняли роды у 17-летней девушки

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Даже под вражескими пулями и снарядами рождается новая жизнь, украинский род продолжается

В Лисичанске врачи под обстрелами приняли роды у 17-летней девушки

facebook.com/StratcomCentreUA

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19 апреля во время очередного минометного обстрела Лисичанска у 17-летней жительницы Горного начались роды, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Военные медики доставили ее в Лисичанский родильный стационар. Во время обстрела города врачам пришлось оперировать роженицей, ведь по медицинским показателям необходимо было производить кесарево сечение.

Девушка родила здорового мальчика весом 3 килограмма 150 граммов и ростом 50 сантиметров. Мама и младенец чувствуют себя нормально и получают всю необходимую помощь.

В Лисичанске врачи под обстрелами приняли роды у 17-летней девушки - изображение 1
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В статье: война с Россией
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