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Пленный из ОРДЛО: Мы как рабы для россии. Копаем для них окопы, подбираем за ними объедки

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Свежее видео от СБУ

Пленный из ОРДЛО: Мы как рабы для россии. Копаем для них окопы, подбираем за ними объедки

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Мобилизованный в российскую армию житель оккупированного Тореза в Донецкой области, который затем попал в плен ВСУ, рассказал об отношении к жителям ОРДЛО со стороны российских военных. Видео с рассказом пленника опубликовала СБУ.

В ведомстве сообщили, что мужчину насильственно мобилизовали и привезли в расположение российских войск под Сумами.

По его словам, у "бойцов" из ОРДО не было даже патронов - их якобы потеряли по дороге.

Кроме того, над жителями оккупированных территорий издевалось российское военное руководство. "Ребята рассказывали, что могут расстрелять, убить", – говорит пленный.

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Он сам стал свидетелем нескольких случаев издевательств.

"Когда мы были в лесу, ему (российскому командиру) не понравилось, что все пошли ужинать. Он одного парня толкнул и начал возле головы стрелять. А другого нашел, взял двух человек, сказал, чтобы его закапывали. Раздел , закопал по шею в окоп и начал стрелять в воздух", – рассказал пленный.

"Было видно, что наши жизни для них ничего не стоят. Мы как рабы для России. Копаем для них окопы, подбираем за ними объедки…" – добавил мужчина.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
21.04.2022 в 21:01
Українці рабами не стануть. Це ментальність тільки російськомовних.
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