Евросоюз согласился закупать тяжелое оружие для бесплатной передачи Украине, - Шарль Мишель
Но много открытой информации по поставкам не будет
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Президент Европейского Совета Шарль Мишель в интервью "Европейской правде" рассказал, что Европейский союз согласился закупить тяжелое оружие для бесплатной передачи Украине.
Как отметил чиновник, принципиального согласия по этому вопросу ЕС достиг еще в феврале, хотя начало переговоров было сложным.
"Я прекрасно помню, как через два дня после начала войны президент Зеленский позвонил мне и попросил координировать предоставление Украине оружия. Для ЕС это было очень сложное решение, мы такого еще не делали. Но мы справились через несколько часов!", - сказал Мишель.
Президент Европейского Совета проговорил четкие шаги для помощи Украине:
"За два месяца с тех пор мы уже выделили (для безвозвратных закупок на нужды ВСУ) 1,5 млрд. евро через инструмент European Peace facility. И это – в дополнение к поддержке от многих стран членов ЕС, поступающей на двустороннем уровне. Но этой помощи недостаточно, мы будем делать еще больше.
Нам нужно снабжать вас тяжелым оружием. Об этом не будет очень много новостей из-за соображений безопасности. Но мы придерживаемся своих обязательств поставить вам это оружие. Это первое. Это очень важно и очень срочно", – заявил президент Европейского Совета.
Добавим, что ранее ЕС анонсировал шестой пакет санкций против росии, который коснется в том числе энергоносителей.
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