Подоляк: Чего добился Кремль за два месяца войны? Многоходовка, или как переиграть в шахматы самих себя
Эта война для россии не имеет никакого смысла
Getty Images / Global Images Ukraine
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк у себя в твиттере подвел итоги почти двух месяцев войны россии против Украины. Чего добился Кремль за все это время?
- 1. Украина объединена как никогда.
- 2. Запад консолидирован.
- 3. Пророссийские лоббисты не имеют будущего.
- 4. "Северный поток – 2" закрыт навсегда.
- 5. Экономика РФ пробивает дно.
- 6. Российские войска несут тысячные потери.
"Развязав эту войну, Кремль показал, что совсем не понимает, как устроен мир в 2022-м году. Российские власти провели мастер-класс по многоходовочкам, или как переиграть в шахматы самих себя. Как следствие – полная политическая и экономическая изоляция", – написал Подоляк.
Добавим, что ранее Михаил Подоляк вместе с Давидом Арахамией выразили готовность приехать в Мариуполь для специального раунда переговоров с россией.
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