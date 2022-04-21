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Подоляк: Чего добился Кремль за два месяца войны? Многоходовка, или как переиграть в шахматы самих себя

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Эта война для россии не имеет никакого смысла

Подоляк: Чего добился Кремль за два месяца войны? Многоходовка, или как переиграть в шахматы самих себя

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк у себя в твиттере подвел итоги почти двух месяцев войны россии против Украины. Чего добился Кремль за все это время?

  • 1. Украина объединена как никогда.
  • 2. Запад консолидирован.
  • 3. Пророссийские лоббисты не имеют будущего.
  • 4. "Северный поток – 2" закрыт навсегда.
  • 5. Экономика РФ пробивает дно.
  • 6. Российские войска несут тысячные потери.

"Развязав эту войну, Кремль показал, что совсем не понимает, как устроен мир в 2022-м году. Российские власти провели мастер-класс по многоходовочкам, или как переиграть в шахматы самих себя. Как следствие – полная политическая и экономическая изоляция", – написал Подоляк.

Добавим, что ранее Михаил Подоляк вместе с Давидом Арахамией выразили готовность приехать в Мариуполь для специального раунда переговоров с россией.

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В статье: война с Россией
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