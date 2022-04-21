Подоляк: Чего добился Кремль за два месяца войны? Многоходовка, или как переиграть в шахматы самих себя

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк у себя в твиттере подвел итоги почти двух месяцев войны россии против Украины. Чего добился Кремль за все это время?

1. Украина объединена как никогда.

2. Запад консолидирован.

3. Пророссийские лоббисты не имеют будущего.

4. "Северный поток – 2" закрыт навсегда.

5. Экономика РФ пробивает дно.

6. Российские войска несут тысячные потери.

"Развязав эту войну, Кремль показал, что совсем не понимает, как устроен мир в 2022-м году. Российские власти провели мастер-класс по многоходовочкам, или как переиграть в шахматы самих себя. Как следствие – полная политическая и экономическая изоляция", – написал Подоляк.

Добавим, что ранее Михаил Подоляк вместе с Давидом Арахамией выразили готовность приехать в Мариуполь для специального раунда переговоров с россией.