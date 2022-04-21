79 жителей Мариуполя эвакуированы в Запорожье
Колонна из трех автобусов прибыла в Запорожье
facebook.com/IvanFedorovMelitopol
79 жителей Мариуполя в составе эвакуационной колонны прибыли в Запорожье.
Отмечается, что направляясь в Запорожье, на объездном пути вблизи села Каменское, 3 автобуса застряли на грунтовой дороге.
Спасатели помогли выбраться транспортным средствам из ловушки. В конце концов, колонна смогла продолжить движение до пункта назначения.
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Сейчас все люди в безопасности и находятся в Запорожье.
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Источник:ДСНС України
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