79 жителей Мариуполя эвакуированы в Запорожье

79 жителей Мариуполя в составе эвакуационной колонны прибыли в Запорожье.

Отмечается, что направляясь в Запорожье, на объездном пути вблизи села Каменское, 3 автобуса застряли на грунтовой дороге.

Спасатели помогли выбраться транспортным средствам из ловушки. В конце концов, колонна смогла продолжить движение до пункта назначения.

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Сейчас все люди в безопасности и находятся в Запорожье.