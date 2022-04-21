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Зеленский: На сегодняшний день известно о 1126 погибших, среди которых 40 детей, от рук оккупантов на Киевщине

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Прощения за это не будет

Зеленский: На сегодняшний день известно о 1126 погибших, среди которых 40 детей, от рук оккупантов на Киевщине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

По состоянию на 21 апреля известно о 1126 украинцах, в том числе 40 детей, убитых российскими войсками в Киевской области.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении к парламенту Португалии, которое транслировалось в эфире единого информационного марафона, сообщает Укринформ.

"Только в одной Киевской области, и это на сегодня, потому что еще не все захоронения найдены, были убиты оккупантами 1126 украинцев, из них 40 детей", - сказал глава государства.

В то же время он подчеркнул, что в Черниговской, Сумской, Харьковской и других областях Украины, куда зашли российские войска, они устроили такой же ад, как и в Бородянке или Буче.

"Один только пример. В селе Ягодное Черниговской области оккупанты согнали всех жителей села в подвал школы и держали там неделями. Это небольшая сельская школа, небольшой подвал, в котором только от удушья умерли около 10 человек. Самому младшему ребенку в подвале было 3 месяца, а самому старшему человеку – 93 года. Всего в подвале было около 400 человек. Более трех недель днями и ночами им запрещали выйти из подвала даже в туалет, а когда люди просили выйти за одеждой для малышей, оккупанты требовали, чтобы они спели российский государственный гимн. Так российские военные развлекались и такую ​​безнаказанность чувствовали", - рассказал Зеленский.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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