Зеленский: На сегодняшний день известно о 1126 погибших, среди которых 40 детей, от рук оккупантов на Киевщине

По состоянию на 21 апреля известно о 1126 украинцах, в том числе 40 детей, убитых российскими войсками в Киевской области.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении к парламенту Португалии, которое транслировалось в эфире единого информационного марафона, сообщает Укринформ .

"Только в одной Киевской области, и это на сегодня, потому что еще не все захоронения найдены, были убиты оккупантами 1126 украинцев, из них 40 детей", - сказал глава государства.

В то же время он подчеркнул, что в Черниговской, Сумской, Харьковской и других областях Украины, куда зашли российские войска, они устроили такой же ад, как и в Бородянке или Буче.