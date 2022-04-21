Под Мариуполем россияне вырыли братскую могилу длиной 300 метров
Зверства как в Буче
скриншот - Радіо Свобода
В селе Мангуш, что недалеко от Мариуполя, благодаря спутниковым снимкам от Maxar Technologies, удалось рассмотреть очередные бесчеловечные поступки россиян. Оккупанты вырыли братскую могилу длиной 300 метров.
Как сообщает "Радио Свобода", вероятнее всего, именно в этом массовом захоронении похоронены мариупольцы, тела которых российские оккупанты собирали и вывозили из города перед запланированным на девятое мая "парадом".
Напомним, сейчас Мариуполь находится под военной блокадой россиян. В городе остаются около тысячи гражданских, а также защитники Мариуполя. Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что есть пути для деблокады города, но для этого нужно соответствующее вооружение.
Популярное сейчас
- Григорий Суркис вошел в новую политическую группу, преемницу ОПЗЖ - ФОТО
- Шольц фактически запретил поставки тяжелого вооружения в Украину из Германии - СМИ
- Украина усилила Воздушные силы на 20 самолетов после передачи запчастей от союзников - СМИ
- В Херсоне россияне подняли флаг советского союза
- Ирина и Николай Морозюки стали родителями во второй раз. ФОТО
- Украинская рок-группа THE HARDKISS представила новый клип на песню о событиях в Украине. ВИДЕО
Новости по теме
- 00:10 Украинские Украинская разведка: россиянам приказано убивать пленных в Попасной
- 23:32 Украинские МВД Сербии заявило, что Украина вместе с ЕС и Швейцарией ведет против их страны гибридную войну
- 23:16 Украинские Операция объединенных сил отразила за сутки девять атак россиян. Уничтожено ЗРК и другую технику врага