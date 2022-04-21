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Под Мариуполем россияне вырыли братскую могилу длиной 300 метров

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Зверства как в Буче

Под Мариуполем россияне вырыли братскую могилу длиной 300 метров

скриншот - Радіо Свобода

UA-Футбол
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В селе Мангуш, что недалеко от Мариуполя, благодаря спутниковым снимкам от Maxar Technologies, удалось рассмотреть очередные бесчеловечные поступки россиян. Оккупанты вырыли братскую могилу длиной 300 метров.

Как сообщает "Радио Свобода", вероятнее всего, именно в этом массовом захоронении похоронены мариупольцы, тела которых российские оккупанты собирали и вывозили из города перед запланированным на девятое мая "парадом".

Напомним, сейчас Мариуполь находится под военной блокадой россиян. В городе остаются около тысячи гражданских, а также защитники Мариуполя. Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что есть пути для деблокады города, но для этого нужно соответствующее вооружение.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Радіо Свобода

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