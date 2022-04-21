Ирина Верещук: По Мариуполю нечем порадовать

Вице-премьер-министр Украины, Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, как сегодня, 21-го апреля, работали гуманитарные коридоры из Мариуполя.

"По Мариуполю нечем порадовать", – написала чиновница.

"Очень все туго идет. Со стороны россиян все происходит очень сложно, хаотично, медленно и, конечно, нечестно.

Дает надежду тот факт, что вчера люди впервые уехали из Мариуполя в Запорожье напрямую (речь идет о тех четырех автобусах, которые вчера выехали из Мариуполя).

Извиняемся перед мариупольцами, которые сегодня не дождались эвакуации. У точки сбора начался обстрел, из-за чего коридор пришлось закрыть.

Дорогие мариупольцы, знайте: пока у нас будут хоть какие-нибудь возможности, мы не оставим попыток вытащить вас оттуда! Держитесь!", - говорится в сообщении Ирины Верещук.