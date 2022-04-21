Ирина Верещук: По Мариуполю нечем порадовать
Но пока остаются шансы на спасение людей - работа продолжится
ОП
Вице-премьер-министр Украины, Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, как сегодня, 21-го апреля, работали гуманитарные коридоры из Мариуполя.
"По Мариуполю нечем порадовать", – написала чиновница.
"Очень все туго идет. Со стороны россиян все происходит очень сложно, хаотично, медленно и, конечно, нечестно.
Дает надежду тот факт, что вчера люди впервые уехали из Мариуполя в Запорожье напрямую (речь идет о тех четырех автобусах, которые вчера выехали из Мариуполя).
Извиняемся перед мариупольцами, которые сегодня не дождались эвакуации. У точки сбора начался обстрел, из-за чего коридор пришлось закрыть.
Дорогие мариупольцы, знайте: пока у нас будут хоть какие-нибудь возможности, мы не оставим попыток вытащить вас оттуда! Держитесь!", - говорится в сообщении Ирины Верещук.
Добавим, что ранее Владимир Зеленский сказал, что есть стратегия для деблокады Мариуполя, но для ее реализации нужно оружие.
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