21 апреля уничтожено до 200 оккупантов, 5 танков, 3 БМП и БТР, 1 артсистема, 1 самолет - ОТГ Схід
Смерть ворогам!
Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".
В частности, 21 апреля российские фашистские войска совершили 3 атаки. Также наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. Продолжаются бои. Украинские воины уничтожили:
- личного состава – до 200
- танков – 5
- БМП – 2
- БТР – 1
- артиллерийских систем – 1
- АТ – 9
- самолетов – 1
- БПЛА – 3
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Оперативно-тактичне угруповання Схід
Популярное сейчас
- "Шокировано переспросил, не кино ли это". Лужный - о реакции легенды Арсенала на происходящее в Украине
- Шольцу грозит отставка из-за нежелания поставлять оружие Украине
- шойгу заявил об "освобождении" Мариуполя – путин отменил штурм азовстали
- Плюс 300 солдат и 80 единиц техники. Новые данные Генштаба о потерях россиян
- Ирина и Николай Морозюки стали родителями во второй раз. ФОТО
- Скажи-ка, дядя, вед не даром, Москва, спаленная пожаром, Нептуну отдана. Коля Серга опубликовал стих
Новости по теме
- 00:10 Украинские Украинская разведка: россиянам приказано убивать пленных в Попасной
- 23:32 Украинские МВД Сербии заявило, что Украина вместе с ЕС и Швейцарией ведет против их страны гибридную войну
- 23:16 Украинские Операция объединенных сил отразила за сутки девять атак россиян. Уничтожено ЗРК и другую технику врага
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...