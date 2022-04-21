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21 апреля уничтожено до 200 оккупантов, 5 танков, 3 БМП и БТР, 1 артсистема, 1 самолет - ОТГ Схід

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Смерть ворогам!

21 апреля уничтожено до 200 оккупантов, 5 танков, 3 БМП и БТР, 1 артсистема, 1 самолет - ОТГ Схід

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Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

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В частности, 21 апреля российские фашистские войска совершили 3 атаки. Также наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. Продолжаются бои. Украинские воины уничтожили:

  • личного состава – до 200
  • танков – 5
  • БМП – 2
  • БТР – 1
  • артиллерийских систем – 1
  • АТ – 9
  • самолетов – 1
  • БПЛА – 3
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В статье: война с Россией
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