Зеленский создал Национальный совет по восстановлению Украины
Уже сейчас нужно думать о том, как преодолеть последствия войны
ОПУ
Президент Украины Владимир Зеленский создал Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны.
Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.
Также Кабинету министров Украины в двухнедельный срок надлежит определить орган, что будет осуществлять информационно-аналитическое обеспечения работы Национального совета по восстановлению Украины последствия войны.
Сопредседателями Совета стали Премьер-министр и руководитель Офиса Президента. Кроме них, в состав Совета вошли вице-премьер-министры и министры, заместители главы ОП, секретарь СНБО, глава НБУ и главы комитетов Верховной Рады.
Совет является консультативно-совещательным органом при Президенте, его основными задачами является разработка плана мер по послевоенному восстановлению и развитию Украины; определение и наработка предложений по приоритетным реформам, а также подготовка стратегических инициатив, проектов нормативно-правовых актов, принятие и реализация которых необходимы для эффективной работы и восстановления страны в военный и послевоенный периоды.
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