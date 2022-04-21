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Зеленский создал Национальный совет по восстановлению Украины

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Уже сейчас нужно думать о том, как преодолеть последствия войны

Зеленский создал Национальный совет по восстановлению Украины

ОПУ

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский создал Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.

Также Кабинету министров Украины в двухнедельный срок надлежит определить орган, что будет осуществлять информационно-аналитическое обеспечения работы Национального совета по восстановлению Украины последствия войны.

Сопредседателями Совета стали Премьер-министр и руководитель Офиса Президента. Кроме них, в состав Совета вошли вице-премьер-министры и министры, заместители главы ОП, секретарь СНБО, глава НБУ и главы комитетов Верховной Рады.

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Совет является консультативно-совещательным органом при Президенте, его основными задачами является разработка плана мер по послевоенному восстановлению и развитию Украины; определение и наработка предложений по приоритетным реформам, а также подготовка стратегических инициатив, проектов нормативно-правовых актов, принятие и реализация которых необходимы для эффективной работы и восстановления страны в военный и послевоенный периоды.

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В статье: Владимир Зеленский
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