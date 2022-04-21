День был насыщен: воины ООС отразили десять атак врага, уничтожены самолеты, танки, беспилотники
И другая техника
фото - фейсбук
Операция объединенных сил сообщает об итогах дня на Луганском и Донецком направлениях фронта. В течение текущих суток, 21 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 10 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон русским оккупантам.
Уничтожено:
- 6 танков;
- 4 артиллерийские системы;
- 8 единиц бронированной техники;
- 15 единиц автомобильной техники.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 самолета (Су-34 и Су-25) и 8 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".
Добавим, что защитники Украины из группировки "Восток" за день утилизировали до двухсот единиц личного состава врага.
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Источник:Операція об'єднаних сил
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