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День был насыщен: воины ООС отразили десять атак врага, уничтожены самолеты, танки, беспилотники

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День был насыщен: воины ООС отразили десять атак врага, уничтожены самолеты, танки, беспилотники

фото - фейсбук

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Операция объединенных сил сообщает об итогах дня на Луганском и Донецком направлениях фронта. В течение текущих суток, 21 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 10 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон русским оккупантам.

Уничтожено:

  • 6 танков;
  • 4 артиллерийские системы;
  • 8 единиц бронированной техники;
  • 15 единиц автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 самолета (Су-34 и Су-25) и 8 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Добавим, что защитники Украины из группировки "Восток" за день утилизировали до двухсот единиц личного состава врага.

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В статье: война с Россией
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