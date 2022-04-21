День был насыщен: воины ООС отразили десять атак врага, уничтожены самолеты, танки, беспилотники

Операция объединенных сил сообщает об итогах дня на Луганском и Донецком направлениях фронта. В течение текущих суток, 21 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 10 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон русским оккупантам.

Уничтожено:

6 танков;

4 артиллерийские системы;

8 единиц бронированной техники;

15 единиц автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 самолета (Су-34 и Су-25) и 8 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Добавим, что защитники Украины из группировки "Восток" за день утилизировали до двухсот единиц личного состава врага.