МЮ выбрал нового тренера, Шахтер продал Фернандо. Главные новости за 21 апреля 

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 21 апреля

Нидерлансдкий специалист Эрик тен Хаг со следующего сезона будет работать главным тренером "Манчестер Юнайтед". Контракт подписан на три года с опцией продления еще на сезон. Под руководством 52-летнего тен Хага "Аякс" трижды занимал первое место в чемпионате Нидерландов, а в сезоне 2018/2019 вышел в полуфинал Лиги чемпионов. "Я полон решимости создать команду, способную добиться успеха", - заявил тен Хаг о своих целях в МЮ.

Форвард "Шахтера" Фернандо станет игроком австрийского клуба "Зальцбург". Информацию подтвердили обе стороны. Бразилец присоединится к новому коллективу первого июля, контракт 23-летнего вингера с чемпионом Австрии будет действовать до 2027 года. Трансфер оценивается в шесть миллионов евро.

Барселона смогла прервать серию из двух поражений подряд и взять три очка в непростой игре Ла Лиги с "Реал Сосьедадом" (1:0). У команды Хави мало что получалось в атаке, но удалось победить благодаря единственному голу Обамеянга. "Барселона" занимает в чемпионате второе место, за ней расположилась "Севилья", переигравшая вчера "Леванте" (3:2).

Стала известна новая дата, когда киевское "Динамо" отпустит своих игроков в сборную Украины. Как сообщает журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас, динамовцы присоединятся к сборной Украины пятого мая, на следующий день после благотворительного спарринга киевлян в Швейцарии против "Базеля" Об этом лично договорились Мирча Луческу с Александром Петраковым. В матче против "Базеля" сборникам дадут сыграть по тайму.

"Ди Си Юнайтед" ведет переговоры с вингером "Реала" Гаретом Бэйлом. Клуб МЛС готов платить валлийцу больше чем в свое время Уэйну Руни. Стороны обмениваются предложениями и пока не ясно, перейдут ли переговоры в завершающую стадию. Контракт 32-летнего Бэйла с "Реалом" истекает в июне. Он сыграл всего лишь 90 минут в 30 последних матчах Мадрида в Ла Лиге.