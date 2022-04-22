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МЮ выбрал нового тренера, Шахтер продал Фернандо. Главные новости за 21 апреля 

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А также победа Барселоны и договоренность Петракова с Динамо 

МЮ выбрал нового тренера, Шахтер продал Фернандо. Главные новости за 21 апреля 

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 21 апреля

Эрик тен Хаг возглавит Манчестер Юнайтед

Нидерлансдкий специалист Эрик тен Хаг со следующего сезона будет работать главным тренером "Манчестер Юнайтед". Контракт подписан на три года с опцией продления еще на сезон. Под руководством 52-летнего тен Хага "Аякс" трижды занимал первое место в чемпионате Нидерландов, а в сезоне 2018/2019 вышел в полуфинал Лиги чемпионов. "Я полон решимости создать команду, способную добиться успеха", - заявил тен Хаг о своих целях в МЮ.

Фернандо перейдет в Зальцбург

Форвард "Шахтера" Фернандо станет игроком австрийского клуба "Зальцбург". Информацию подтвердили обе стороны. Бразилец присоединится к новому коллективу первого июля, контракт 23-летнего вингера с чемпионом Австрии будет действовать до 2027 года. Трансфер оценивается в шесть миллионов евро.

Барселона переиграла Реал Сосьедад

Барселона смогла прервать серию из двух поражений подряд и взять три очка в непростой игре Ла Лиги с "Реал Сосьедадом" (1:0). У команды Хави мало что получалось в атаке, но удалось победить благодаря единственному голу Обамеянга. "Барселона" занимает в чемпионате второе место, за ней расположилась "Севилья", переигравшая вчера "Леванте" (3:2).

Луческу и Петраков согласовали дату прибытия динамовцев в сборную

Стала известна новая дата, когда киевское "Динамо" отпустит своих игроков в сборную Украины. Как сообщает журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас, динамовцы присоединятся к сборной Украины пятого мая, на следующий день после благотворительного спарринга киевлян в Швейцарии против "Базеля" Об этом лично договорились Мирча Луческу с Александром Петраковым. В матче против "Базеля" сборникам дадут сыграть по тайму.

Бэйл ведет переговоры с Ди Си Юнайтед

"Ди Си Юнайтед" ведет переговоры с вингером "Реала" Гаретом Бэйлом. Клуб МЛС готов платить валлийцу больше чем в свое время Уэйну Руни. Стороны обмениваются предложениями и пока не ясно, перейдут ли переговоры в завершающую стадию. Контракт 32-летнего Бэйла с "Реалом" истекает в июне. Он сыграл всего лишь 90 минут в 30 последних матчах Мадрида в Ла Лиге.

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