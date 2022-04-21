  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В результате ракетного удара по Запорожью пострадали восемь граждан
В тренде

В результате ракетного удара по Запорожью пострадали восемь граждан

Общие новости
(1 голосов)

Хорошо, что без погибших

В результате ракетного удара по Запорожью пострадали восемь граждан

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня днем, 21-го апреля, произошел ракетный удар по Запорожью. Первая ракета упала на остров Хортица в районе Преображенского моста. В этот момент по мосту двигался эвакуационный поезд Запорожья-Львов, в котором взрывной волной выбило окна четырех вагонов. Также вылетели окна двигавшихся мостом автомобилей, - сообщает глава Запорожской ОВА Алексей Старуха.

Также был второй удар. В результате поврежден санаторий на острове Хортица. Пострадали восемь граждан.

Напомним также, что сегодня состоялся ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровской области.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...