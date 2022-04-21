В результате ракетного удара по Запорожью пострадали восемь граждан
Хорошо, что без погибших
фото з відкритих джерел
Сегодня днем, 21-го апреля, произошел ракетный удар по Запорожью. Первая ракета упала на остров Хортица в районе Преображенского моста. В этот момент по мосту двигался эвакуационный поезд Запорожья-Львов, в котором взрывной волной выбило окна четырех вагонов. Также вылетели окна двигавшихся мостом автомобилей, - сообщает глава Запорожской ОВА Алексей Старуха.
Также был второй удар. В результате поврежден санаторий на острове Хортица. Пострадали восемь граждан.
Напомним также, что сегодня состоялся ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровской области.
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