Секретарь СНБО: Россия не остановится, пока мы не выгоним их со всех наших территорий, включая Крым
Задача орды - уничтожить нашу страну
Фото: Getty Images
Россия не остановится, пока Украина не выгонит ее со всех своих территорий, включая оккупированный Крым.
Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Не только Путин принял решение о масштабном вторжении. Это решение высшего политического руководства России. Задача орды - уничтожить нашу страну, нашу нацию, колонизировать Украину.
Несомненно, Россия не остановится. Пока мы не выгоним их со всех наших территорий, включая Крым, война не закончится. Когда кто-то говорит, что большое сражение за Донбасс является единственным и ключевым этапом войны, это опасно. Таких сражений может быть много. Украинские войска удерживают линию, к тому же они регулярно контратакуют", – написал Данилов в Твиттере.
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