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Секретарь СНБО: Россия не остановится, пока мы не выгоним их со всех наших территорий, включая Крым

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Задача орды - уничтожить нашу страну

Секретарь СНБО: Россия не остановится, пока мы не выгоним их со всех наших территорий, включая Крым

Фото: Getty Images

Новина українською

Россия не остановится, пока Украина не выгонит ее со всех своих территорий, включая оккупированный Крым.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Не только Путин принял решение о масштабном вторжении. Это решение высшего политического руководства России. Задача орды - уничтожить нашу страну, нашу нацию, колонизировать Украину.

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Несомненно, Россия не остановится. Пока мы не выгоним их со всех наших территорий, включая Крым, война не закончится. Когда кто-то говорит, что большое сражение за Донбасс является единственным и ключевым этапом войны, это опасно. Таких сражений может быть много. Украинские войска удерживают линию, к тому же они регулярно контратакуют", – написал Данилов в Твиттере.

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В статье: война с Россией
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