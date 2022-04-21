Алексей Арестович: Западная тяжелая артиллерия массово пошла в Украину

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в Украину массово пошла тяжелая артиллерия от западных партнеров. Передача этого вооружения была анонсирована заранее.

"На Западе началось соревнование "Кто даст Украине больше оружия?". Там США, Британия, Голландия, возможно немцы и многие еще говорят о тяжелой артиллерии, специальных БПЛА для Украины, когда это все приедет на Донбасс – горе будет тем, кто будет стоять напротив этих гаубиц", – заявил Арестович.

Добавим, что сегодня, 21-го апреля, Пентагон обнародовал детали по вооружению, которое будет предоставлено Украине в рамках очередного пакета помощи на 800 миллионов долларов.