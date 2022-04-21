Глава УПЦ МП Онуфрий хочет провести молитвенное пасхальное шествие до Азовстали в Мариуполе

Глава УПЦ МП (Московский Патриархат) Онуфрий предлагает организовать молитвенное шествие от Орехова, что в Запорожской области, до завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Соответствующее заявление опубликовали на сайте УПЦ МП .

Онуфрий сообщил, что духовенство и верующие готовы провести такое шествие "с целью оказания неотложной помощи и вывода мирных жителей. Также шествие могло бы вывезти раненых военных и унести тела погибших".

Напомним, что в настоящее время в уничтоженном оккупантами Мариуполе находится 120 тыс. мирных жителей.

Враг устраивает принудительную депортацию, а эвакуационная миссия не может попасть в город. За время войны погибли более 20 тысяч жителей Мариуполя.