  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: К сожалению, россия отвергла предложение установить Пасхальное перемирие
В тренде

Зеленский: К сожалению, россия отвергла предложение установить Пасхальное перемирие

Общие новости
(1 голосов)

Кто бы сомневался

Зеленский: К сожалению, россия отвергла предложение установить Пасхальное перемирие

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему народу по итогам 57-го дня полномасштабной войны с россией. Главный месседж – это то, что враг отказался прекратить огонь на Пасху.

"К сожалению, россия отвергла предложение установить Пасхальное перемирие.

Это очень хорошо демонстрирует, как действительно руководители этого государства относятся к христианской вере", - сказал президент Украины.

Также глава государства предостерег граждан, находящихся на временно оккупированных территориях:

"Призываю жителей южных районов Украины – в Херсонской и Запорожской областях – внимательно относиться к тому, какую информацию о себе вы даете захватчикам. Если они просят вас заполнить какие-то анкеты, оставить где-то ваши паспортные данные, то знайте – это не для того, чтобы вам помочь. Это для того, чтобы сфальсифицировать на вашей земле так называемый "референдум", если поступит команда из Москвы устроить такой спектакль".

И еще немного о восточном и южном фронтах:

"На юге и востоке нашей страны оккупанты продолжают делать все, чтобы были основания для них говорить хотя бы о каких-то победах. Они накапливают силы, загоняют на нашу землю новые батальонные тактические группы. Стараются даже начать так называемую "мобилизацию" в оккупированных районах Украины".

Также в обращении – о дипломатических достижениях и награждении украинских героев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...