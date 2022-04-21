Зеленский: К сожалению, россия отвергла предложение установить Пасхальное перемирие
Кто бы сомневался
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему народу по итогам 57-го дня полномасштабной войны с россией. Главный месседж – это то, что враг отказался прекратить огонь на Пасху.
"К сожалению, россия отвергла предложение установить Пасхальное перемирие.
Это очень хорошо демонстрирует, как действительно руководители этого государства относятся к христианской вере", - сказал президент Украины.
Также глава государства предостерег граждан, находящихся на временно оккупированных территориях:
"Призываю жителей южных районов Украины – в Херсонской и Запорожской областях – внимательно относиться к тому, какую информацию о себе вы даете захватчикам. Если они просят вас заполнить какие-то анкеты, оставить где-то ваши паспортные данные, то знайте – это не для того, чтобы вам помочь. Это для того, чтобы сфальсифицировать на вашей земле так называемый "референдум", если поступит команда из Москвы устроить такой спектакль".
И еще немного о восточном и южном фронтах:
"На юге и востоке нашей страны оккупанты продолжают делать все, чтобы были основания для них говорить хотя бы о каких-то победах. Они накапливают силы, загоняют на нашу землю новые батальонные тактические группы. Стараются даже начать так называемую "мобилизацию" в оккупированных районах Украины".
Также в обращении – о дипломатических достижениях и награждении украинских героев.
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