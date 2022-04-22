На россии при загадочных обстоятельствах гибнут чиновники и олигархи вместе с семьями. В списке уже пятеро

Развязав полномасштабную войну в Украине, россия не обошлась без внутренних "чисток". Журналисты исследовали и выяснили, что за последние несколько месяцев при загадочных обстоятельствах умерли с полдесятка российских нефтяных олигархов и чиновников, некоторые - вместе с семьями.

Январь 2022-го. Леонид Шульман

30-го января в селе Ленинское был обнаружен мертвым 60-летний Леонид Шульман – руководитель транспортной службы "Газпром Инвест".

Мужчину нашли в ванной его собственного дома. На бортике ванны была посмертная записка, в которой погибший жаловался на нестерпимую боль в сломанной ноге.

Февраль 2022-го. Александр Тюляков

61-летнего мужчину нашли мертвым 25-го февраля на улице Рубиновой в элитном поселке Ленинское Ленинградской области, в гараже-пристройке к его дому. Тюляков работал заместителем генерального директора Единого расчетного центра "Газпрома" (казначейство компании) по корпоративной безопасности.

Расследование показало, что это было самоубийство.

Апрель 2022-го. Владислав Аваев

Убийство, связанное с еще одним работником корпорации "Газпром", произошло в Москве 18-го апреля. 51-летний вице-президент "Газпромбанка" Владислав Аваев был найден в его квартире на Университетском проспекте, на юго-западе Москвы. Кроме самого Владислава, в квартире также нашли мертвыми его жену Елену и 13-летнюю дочь Марию.

В руках Авеева на момент обнаружения тела был пистолет, следствие пришло к выводу, что муж сначала убил жену и дочь, а затем застрелился сам. В пользу этой версии сыграл тот факт, что квартира, в которой проживала семья, была закрыта изнутри.

Апрель 2022-го. Михаил Вотфорд

Российский олигарх украинского происхождения. Он был найден повешенным в гараже собственного имения в Британии. Полиция назвала смерть "необъяснимой", но склонилась к мнению, что 66-летний миллиардер покончил с собой.

Новость о смерти Вотфорда была объявлена ​​тогда, когда стало известно о новом пакете санкций Великобритании в отношении лиц, связанных с режимом путина.

Апрель 2022-го. Сергей Протосеня

Этот олигарх был найден мертвым на его вилле в городе Льорет-де-Мар, Испания. Протосеня был одним из топ-менеджеров компании "Новатек".

Причина смерти – удушение. Также были убиты его жена и дочь, на телах которых обнаружили ножевые ранения.

"Новатек" – это компания, занимающаяся добычей газа.

Продолжение следует?