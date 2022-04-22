На россии при загадочных обстоятельствах гибнут чиновники и олигархи вместе с семьями. В списке уже пятеро
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Развязав полномасштабную войну в Украине, россия не обошлась без внутренних "чисток". Журналисты исследовали и выяснили, что за последние несколько месяцев при загадочных обстоятельствах умерли с полдесятка российских нефтяных олигархов и чиновников, некоторые - вместе с семьями.
- Январь 2022-го. Леонид Шульман
30-го января в селе Ленинское был обнаружен мертвым 60-летний Леонид Шульман – руководитель транспортной службы "Газпром Инвест".
Мужчину нашли в ванной его собственного дома. На бортике ванны была посмертная записка, в которой погибший жаловался на нестерпимую боль в сломанной ноге.
- Февраль 2022-го. Александр Тюляков
61-летнего мужчину нашли мертвым 25-го февраля на улице Рубиновой в элитном поселке Ленинское Ленинградской области, в гараже-пристройке к его дому. Тюляков работал заместителем генерального директора Единого расчетного центра "Газпрома" (казначейство компании) по корпоративной безопасности.
Расследование показало, что это было самоубийство.
- Апрель 2022-го. Владислав Аваев
Убийство, связанное с еще одним работником корпорации "Газпром", произошло в Москве 18-го апреля. 51-летний вице-президент "Газпромбанка" Владислав Аваев был найден в его квартире на Университетском проспекте, на юго-западе Москвы. Кроме самого Владислава, в квартире также нашли мертвыми его жену Елену и 13-летнюю дочь Марию.
В руках Авеева на момент обнаружения тела был пистолет, следствие пришло к выводу, что муж сначала убил жену и дочь, а затем застрелился сам. В пользу этой версии сыграл тот факт, что квартира, в которой проживала семья, была закрыта изнутри.
- Апрель 2022-го. Михаил Вотфорд
Российский олигарх украинского происхождения. Он был найден повешенным в гараже собственного имения в Британии. Полиция назвала смерть "необъяснимой", но склонилась к мнению, что 66-летний миллиардер покончил с собой.
Новость о смерти Вотфорда была объявлена тогда, когда стало известно о новом пакете санкций Великобритании в отношении лиц, связанных с режимом путина.
- Апрель 2022-го. Сергей Протосеня
Этот олигарх был найден мертвым на его вилле в городе Льорет-де-Мар, Испания. Протосеня был одним из топ-менеджеров компании "Новатек".
Причина смерти – удушение. Также были убиты его жена и дочь, на телах которых обнаружили ножевые ранения.
"Новатек" – это компания, занимающаяся добычей газа.
Продолжение следует?
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