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Журналист со ссылкой на разведку: Войскам рф велели доставить на территорию страны обломки сбитой украинской авиатехники

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Для провокаций

Журналист со ссылкой на разведку: Войскам рф велели доставить на территорию страны обломки сбитой украинской авиатехники

Фото: NU.nl

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Журналист Денис Казанский, ссылаясь на данные разведки, пишет об очередных планах россии по провокациям.

По данным источника, войска рф получили задачу собрать и доставить на территорию Белгородской, Курской и Брянской областей обломки сбитых украинских Байракторов и вертолетов. ФСБ и Минобороны россии готовят масштабные провокации на этих территориях, со взрывами на объектах гражданской инфраструктуры и в жилых массивах.

Режим путина объявит виновными в "терактах" украинские вооруженные силы, а на месте "терактов" найдут обломки украинской авиационной техники, якобы "сбитой" российской противовоздушной обороной.

Из источников известно, что из отдельных населенных пунктов приграничных с Украиной областей россии уже проведена организованная эвакуация.

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В статье: война с Россией
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