Журналист со ссылкой на разведку: Войскам рф велели доставить на территорию страны обломки сбитой украинской авиатехники
Для провокаций
Фото: NU.nl
Журналист Денис Казанский, ссылаясь на данные разведки, пишет об очередных планах россии по провокациям.
По данным источника, войска рф получили задачу собрать и доставить на территорию Белгородской, Курской и Брянской областей обломки сбитых украинских Байракторов и вертолетов. ФСБ и Минобороны россии готовят масштабные провокации на этих территориях, со взрывами на объектах гражданской инфраструктуры и в жилых массивах.
Режим путина объявит виновными в "терактах" украинские вооруженные силы, а на месте "терактов" найдут обломки украинской авиационной техники, якобы "сбитой" российской противовоздушной обороной.
Из источников известно, что из отдельных населенных пунктов приграничных с Украиной областей россии уже проведена организованная эвакуация.
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