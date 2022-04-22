Журналист со ссылкой на разведку: Войскам рф велели доставить на территорию страны обломки сбитой украинской авиатехники

Журналист Денис Казанский, ссылаясь на данные разведки, пишет об очередных планах россии по провокациям.

По данным источника, войска рф получили задачу собрать и доставить на территорию Белгородской, Курской и Брянской областей обломки сбитых украинских Байракторов и вертолетов. ФСБ и Минобороны россии готовят масштабные провокации на этих территориях, со взрывами на объектах гражданской инфраструктуры и в жилых массивах.

Режим путина объявит виновными в "терактах" украинские вооруженные силы, а на месте "терактов" найдут обломки украинской авиационной техники, якобы "сбитой" российской противовоздушной обороной.

Из источников известно, что из отдельных населенных пунктов приграничных с Украиной областей россии уже проведена организованная эвакуация.