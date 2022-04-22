Урожайный день. Украинская Армия сбила за четверг 15 воздушных целей
Проредили российскую авиацию
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Командование Воздушных Сил ВСУ доложило о результатах работы украинской ПВО в четверг, 21 апреля.
Всего было уничтожено 15 воздушных целей. Девять из них – беспилотники оперативно-тактического уровня «Орлан-10».
"Подразделениями зенитных ракетных войск Сухопутных войск уничтожены шесть таких аппаратов, еще два «Орлана» из ПЗРК поразили Десантно-штурмовые войска и один БПЛА – на счету ЗРВ Воздушных Сил.
Почти одновременно на Изюмском направлении зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Восток" Воздушных Сил уничтожили сразу два российских самолета. Предварительно – Су-34 и Су-35.
Десантно-штурмовые войска дополняют статистику сбитых бортов врага штурмовиком Су-25 и вертолетом Ми-8. Еще один Ми-8 – сбивают морские пехотинцы.
Не может не радовать и тот факт, что к демилитаризации российской авиации и уничтожению пилотов-убийц присоединяются воины Национальной гвардии Украины, которые сообщают о сбитом «Аллигаторе» – вертолееа Ка-52 рашистов", говорится в сообщении командования.
Таким образом, 21 апреля были сбиты:
- 3 самолета (предварительно Су-34, Су-35, Су-25);
- 3 вертолета (два Ми-8 и один Ка-52);
- 9 БпЛА ОТР (Орлан-10).
Добавляется, что украинская авиация продолжает выполнение специальных задач в воздушном пространстве Украины, прикрывает наземные войска и наносит огневые поражения по позициям российских оккупационных войск.
Напомним, что по состоянию на утро 21 апреля с момента полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 172 самолета и 151 вертолет.
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