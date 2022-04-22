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Урожайный день. Украинская Армия сбила за четверг 15 воздушных целей

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(5 голосов)

Проредили российскую авиацию

Урожайный день. Украинская Армия сбила за четверг 15 воздушных целей

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Командование Воздушных Сил ВСУ доложило о результатах работы украинской ПВО в четверг, 21 апреля.

Всего было уничтожено 15 воздушных целей. Девять из них – беспилотники оперативно-тактического уровня «Орлан-10».

"Подразделениями зенитных ракетных войск Сухопутных войск уничтожены шесть таких аппаратов, еще два «Орлана» из ПЗРК поразили Десантно-штурмовые войска и один БПЛА – на счету ЗРВ Воздушных Сил.

Почти одновременно на Изюмском направлении зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Восток" Воздушных Сил уничтожили сразу два российских самолета. Предварительно – Су-34 и Су-35.

Десантно-штурмовые войска дополняют статистику сбитых бортов врага штурмовиком Су-25 и вертолетом Ми-8. Еще один Ми-8 – сбивают морские пехотинцы.

Не может не радовать и тот факт, что к демилитаризации российской авиации и уничтожению пилотов-убийц присоединяются воины Национальной гвардии Украины, которые сообщают о сбитом «Аллигаторе» – вертолееа Ка-52 рашистов", говорится в сообщении командования.

Таким образом, 21 апреля были сбиты:

  • 3 самолета (предварительно Су-34, Су-35, Су-25);
  • 3 вертолета (два Ми-8 и один Ка-52);
  • 9 БпЛА ОТР (Орлан-10).

Добавляется, что украинская авиация продолжает выполнение специальных задач в воздушном пространстве Украины, прикрывает наземные войска и наносит огневые поражения по позициям российских оккупационных войск.

Напомним, что по состоянию на утро 21 апреля с момента полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 172 самолета и 151 вертолет.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Alex-696 (Немирів)
22.04.2022 в 07:07
Чистий четвер - очищення нашого неба від нечисті. Так тримати!
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