Россияне собрали 25 БТГр возле Изюма и усиливают войска в направлении Запорожья – Генштаб
На Донецком направлении активизировались боевые действия
фото - Еспресо
Генеральный штаб ВСУ в утренней оперативной сводке за 21 апреля проинформировал о ситуации на фронте на востоке и юге Украины.
В частности, на Слобожанском направлении россияне силами в семь батальонных тактических групп из состава 6-й общевойсковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов продолжают частично блокировать город Харьков, производят огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.
На Изюмском направлении российская армия сосредоточила для ведения боевых действий до 25 батальонных тактических групп из состава 1-й танковой армии, 20-й и 35-й общевойсковых армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, воздушно-десантных войск вооруженных сил рф.
Враг предпринимает попытки вести наступление в направлении населенного пункта Заводы. Вышел на северные окраины Дубровного, пытается закрепиться на достигнутом рубеже.
На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты в течение суток активизировали боевые действия вдоль всей линии боевого столкновения. Враг совершает штурмовые действия в районе населенного пункта Заречное и силами до батальона пытается наступать в районе населенного пункта Рубежное. Продолжаются оборонительные бои с противником в направлении Новотошкивского и Попасной. Враг продолжает пытаться при поддержке артиллерии совершать штурмовые действия в районе Марьинки.
Одновременно враг усиливает группировку войск на Запорожском направлении. Продолжаются мероприятия логистического обеспечения оккупационных войск.
На Южнобужском направлении россияне обстреливают позиции Сил обороны, пытались провести разведку боем в районе Трудолюбовки, но понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.
Популярное сейчас
- Алексей Арестович: Западная тяжелая артиллерия массово пошла в Украину
- Не стали ждать. Реал выкупит защитника Шахтера, который недавно был взят в аренду
- Футболист Динамо не сдержал слез во время разговора об украинских защитниках
- Плюс 300 солдат и 80 единиц техники. Новые данные Генштаба о потерях россиян
- Ирина и Николай Морозюки стали родителями во второй раз. ФОТО
- Скажи-ка, дядя, вед не даром, Москва, спаленная пожаром, Нептуну отдана. Коля Серга опубликовал стих
Новости по теме
- 00:36 Украинские Журналист со ссылкой на разведку: Войскам рф велели доставить на территорию страны обломки сбитой украинской авиатехники
- 00:22 Украинские На россии при загадочных обстоятельствах гибнут чиновники и олигархи вместе с семьями. В списке уже пятеро
- 23:59 Украинские Зеленский: К сожалению, россия отвергла предложение установить Пасхальное перемирие