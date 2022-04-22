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Россияне собрали 25 БТГр возле Изюма и усиливают войска в направлении Запорожья – Генштаб

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На Донецком направлении активизировались боевые действия

Россияне собрали 25 БТГр возле Изюма и усиливают войска в направлении Запорожья – Генштаб

фото - Еспресо

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней оперативной сводке за 21 апреля проинформировал о ситуации на фронте на востоке и юге Украины.

В частности, на Слобожанском направлении россияне силами в семь батальонных тактических групп из состава 6-й общевойсковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов продолжают частично блокировать город Харьков, производят огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.

На Изюмском направлении российская армия сосредоточила для ведения боевых действий до 25 батальонных тактических групп из состава 1-й танковой армии, 20-й и 35-й общевойсковых армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, воздушно-десантных войск вооруженных сил рф.

Враг предпринимает попытки вести наступление в направлении населенного пункта Заводы. Вышел на северные окраины Дубровного, пытается закрепиться на достигнутом рубеже.

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты в течение суток активизировали боевые действия вдоль всей линии боевого столкновения. Враг совершает штурмовые действия в районе населенного пункта Заречное и силами до батальона пытается наступать в районе населенного пункта Рубежное. Продолжаются оборонительные бои с противником в направлении Новотошкивского и Попасной. Враг продолжает пытаться при поддержке артиллерии совершать штурмовые действия в районе Марьинки.

Одновременно враг усиливает группировку войск на Запорожском направлении. Продолжаются мероприятия логистического обеспечения оккупационных войск.

На Южнобужском направлении россияне обстреливают позиции Сил обороны, пытались провести разведку боем в районе Трудолюбовки, но понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.

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В статье: война с Россией
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