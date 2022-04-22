Байден: Битва за Киев стала исторической победой украинцев

Президент США Джо Байден опубликовал несколько сообщений в своем Twitter, посвяшенных Украине.

Глава Белого дома назвал битву за Киев "исторической победой украинцев". "Это была победа за свободу, одержанная украинским народом при беспрецедентной помощи Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров», написал Байден.

The Battle of Kyiv was a historic victory for the Ukrainians. It was a victory for freedom won by the Ukrainian people with unprecedented assistance by the United States and our Allies and partners. — President Biden (@POTUS) April 21, 2022

Как известно, Украинская Армия выгнала россиян с территории Киевской, Черниговской и Сумской областей в конце марта – начале апреля. Москва, которая планировала захватить столицу Украины за 3-4 дня, отступление объяснила тем, что теперь попытается захватить восток Украины.

Джо Байден также отметил, что путин ошибается в своих расчетах разъединить Запад: "Пока россия продолжает жестоко обращаться с Украиной, путин делает ставку на то, что мы потеряем к ней интерес. Он делает ставку на то, что единство Запада рухнет. Мы еще раз докажем, что он ошибался".

Напомним, в четверг, 21 апреля, Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 800 млн долларов. ВСУ, в частности, получают гаубицы, артиллерийские системы и боеприпасы.