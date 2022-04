Байден: Битва за Киев стала исторической победой украинцев

Президент США Джо Байден опубликовал несколько сообщений в своем Twitter, посвяшенных Украине.

Глава Белого дома назвал битву за Киев "исторической победой украинцев". "Это была победа за свободу, одержанная украинским народом при беспрецедентной помощи Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров», написал Байден.

The Battle of Kyiv was a historic victory for the Ukrainians. It was a victory for freedom won by the Ukrainian people with unprecedented assistance by the United States and our Allies and partners.