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"Разрисованный фейковый патриот". Легенда Динамо высмеял Тимощука

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Олег Лужный призвал забыть главного предателя Украины

"Разрисованный фейковый патриот". Легенда Динамо высмеял Тимощука

Фото: УЕФА

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Экс-игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Олег Лужный резко высказался по поводу экс-капитана национальной команды – Анатолия Тимощука.

"Я Вас прошу, забывайте уже об этом разрисованном фейковом патриоте с желто-синей повязкой на голове. Все показывают поступки, а не разговоры и показухи.

Такие вот тимощуки взяли все свои деньги и убежали из Украины в критический момент: судьи, государственные чиновники-коррупционеры, олигархи. Сидят и кайфуют в Европе, пока у нас идет война. После нашей победы вам здесь не будут рады. Лучше не возвращайтесь", - сказал Лужный в интервью SportArena.

Напомним, что Тимощук никак не отреагировал на войну и продолжил работать в россии, после чего УАФ лишила его тренерской лицензии, а также всех наград.

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В статье: Олег Лужный Анатолий Тимощук
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Источник:
Sport Arena

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