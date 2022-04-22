"Разрисованный фейковый патриот". Легенда Динамо высмеял Тимощука
Олег Лужный призвал забыть главного предателя Украины
Фото: УЕФА
Экс-игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Олег Лужный резко высказался по поводу экс-капитана национальной команды – Анатолия Тимощука.
"Я Вас прошу, забывайте уже об этом разрисованном фейковом патриоте с желто-синей повязкой на голове. Все показывают поступки, а не разговоры и показухи.
Такие вот тимощуки взяли все свои деньги и убежали из Украины в критический момент: судьи, государственные чиновники-коррупционеры, олигархи. Сидят и кайфуют в Европе, пока у нас идет война. После нашей победы вам здесь не будут рады. Лучше не возвращайтесь", - сказал Лужный в интервью SportArena.
Напомним, что Тимощук никак не отреагировал на войну и продолжил работать в россии, после чего УАФ лишила его тренерской лицензии, а также всех наград.
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