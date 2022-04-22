  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Потерпите, пожалуйста, держитесь". Верещук сообщила, что 22 апреля гуманитарных коридоров не будет
В тренде

"Потерпите, пожалуйста, держитесь". Верещук сообщила, что 22 апреля гуманитарных коридоров не будет

Общие новости
(1 голосов)

Мирные люди страдают из-за монстров

"Потерпите, пожалуйста, держитесь". Верещук сообщила, что 22 апреля гуманитарных коридоров не будет

ОП

Новина українською

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила в своем Telegram-канале актуальную информацию по поводу демилитаризированных зон.

"Из-за опасности на маршрутах сегодня, 22 апреля, гуманитарных коридоров не будет. Обращаюсь ко всем, кто ждет эвакуации: потерпите, пожалуйста, держитесь!"

Вчера, 21 апреля, Верещук сообщила, что из-за обстрелов оккупантов из Мариуполя не удалось спасти людей. Ранее, 20 апреля, эвакуационные автобусы с 79 мариупольцами, сумевшие выехать из блокады, прибыли на территорию, подконтрольную украинскому правительству.

Читайте такжеИрина Верещук: По Мариуполю нечем порадовать

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Ирина Верещук Гуманитарные коридоры
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/vereschuk_iryna

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...