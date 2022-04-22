"Потерпите, пожалуйста, держитесь". Верещук сообщила, что 22 апреля гуманитарных коридоров не будет
Мирные люди страдают из-за монстров
ОП
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила в своем Telegram-канале актуальную информацию по поводу демилитаризированных зон.
"Из-за опасности на маршрутах сегодня, 22 апреля, гуманитарных коридоров не будет. Обращаюсь ко всем, кто ждет эвакуации: потерпите, пожалуйста, держитесь!"
Вчера, 21 апреля, Верещук сообщила, что из-за обстрелов оккупантов из Мариуполя не удалось спасти людей. Ранее, 20 апреля, эвакуационные автобусы с 79 мариупольцами, сумевшие выехать из блокады, прибыли на территорию, подконтрольную украинскому правительству.
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