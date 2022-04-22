россияне сбросили на Славянск кассетные бомбы – в Лимане после обстрелов градами загорелась травматология
Орки поплатятся за свои преступления
УНИАН
В Славянске ночь была тревожной, российские войска обстреляли город кассетными бомбами. Мирных жителей просят эвакуироваться. Об этом сообщил мэр Славянска Вадим Лях.
"Ночь прошла тревожно, город подвергся обстрелам. Вероятно, это были кассетные бомбы. К счастью, обошлось без жертв. Ущерб сейчас устанавливается. Еще раз призываю – эвакуируйтесь! Сегодня в 09:30 от стоянки ЦНАП отправится автобус на Днепр. Кто записался на рейс, не опаздывайте! В 11:00 всех желающих на Привокзальной площади будут ждать автобусы в Покровск".
Также уже несколько дней идут обострения вблизи Лимана – после обстрелов градами загорелась областная травматология. Есть раненые, их количество выясняется.
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