  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. россияне сбросили на Славянск кассетные бомбы – в Лимане после обстрелов градами загорелась травматология
В тренде

россияне сбросили на Славянск кассетные бомбы – в Лимане после обстрелов градами загорелась травматология

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Орки поплатятся за свои преступления

россияне сбросили на Славянск кассетные бомбы – в Лимане после обстрелов градами загорелась травматология

УНИАН

Новина українською

В Славянске ночь была тревожной, российские войска обстреляли город кассетными бомбами. Мирных жителей просят эвакуироваться. Об этом сообщил мэр Славянска Вадим Лях.

Читайте также"Потерпите, пожалуйста, держитесь". Верещук сообщила, что 22 апреля гуманитарных коридоров не будет

"Ночь прошла тревожно, город подвергся обстрелам. Вероятно, это были кассетные бомбы. К счастью, обошлось без жертв. Ущерб сейчас устанавливается. Еще раз призываю – эвакуируйтесь! Сегодня в 09:30 от стоянки ЦНАП отправится автобус на Днепр. Кто записался на рейс, не опаздывайте! В 11:00 всех желающих на Привокзальной площади будут ждать автобусы в Покровск".

Также уже несколько дней идут обострения вблизи Лимана – после обстрелов градами загорелась областная травматология. Есть раненые, их количество выясняется.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fato24
22.04.2022 в 12:42
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Ответить
0
0
avatar
Extrim4ik (Extreme)
22.04.2022 в 10:33
:(
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...