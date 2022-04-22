Плюс 86 единиц техники. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной
А еще две сотни россиян закончили свой поход, навсегда
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные по общим боевым потерям российской армии с начала полномасштабного вторжения 24 февраля по 22 апреля.
За этот период Украинской Армией было уничтожено около 21 200 российских солдат, в частности, за четверг ликвидировано две сотни человек.
Потери россиян в технике:
- танков - 838 ед (+9 в сутки),
- боевых бронированных машин - 2162 ед (+44),
- артиллерийских систем - 397 ед (+4),
- РСЗО - 138 ед (+2),
- средства ПВО - 69 ед (+2),
- самолетов - 176 ед (+4),
- вертолетов – 153 ед (+2),
- автомобильной техники - 1523 ед (+15),
- корабли /катера - 8 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 172 (+6),
- специальная техника – 27,
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
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