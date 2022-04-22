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Плюс 86 единиц техники. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной

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А еще две сотни россиян закончили свой поход, навсегда

Плюс 86 единиц техники. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные по общим боевым потерям российской армии с начала полномасштабного вторжения 24 февраля по 22 апреля.

За этот период Украинской Армией было уничтожено около 21 200 российских солдат, в частности, за четверг ликвидировано две сотни человек.

Потери россиян в технике:

  • танков - 838 ед (+9 в сутки),
  • боевых бронированных машин - 2162 ед (+44),
  • артиллерийских систем - 397 ед (+4),
  • РСЗО - 138 ед (+2),
  • средства ПВО - 69 ед (+2),
  • самолетов - 176 ед (+4),
  • вертолетов – 153 ед (+2),
  • автомобильной техники - 1523 ед (+15),
  • корабли /катера - 8 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 172 (+6),
  • специальная техника – 27,
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
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В статье: война с Россией
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