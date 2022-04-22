Плюс 86 единиц техники. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной

Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные по общим боевым потерям российской армии с начала полномасштабного вторжения 24 февраля по 22 апреля.

За этот период Украинской Армией было уничтожено около 21 200 российских солдат, в частности, за четверг ликвидировано две сотни человек.

Потери россиян в технике: