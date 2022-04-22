В Запорожской области упал самолет Ан-26, есть пострадавшие
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Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня утром, 22 апреля, в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет Ан-26.
Воздушное судно выполняло технический рейс. Есть пострадавшие. Обстоятельства выясняются.
Запорожская областная военная администрация отметила, что все подробности стоит ожидать позднее.
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Источник:t.me/zoda_gov_ua
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