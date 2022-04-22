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В Запорожской области упал самолет Ан-26, есть пострадавшие

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В Запорожской области упал самолет Ан-26, есть пострадавшие

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня утром, 22 апреля, в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет Ан-26.

Воздушное судно выполняло технический рейс. Есть пострадавшие. Обстоятельства выясняются.

Запорожская областная военная администрация отметила, что все подробности стоит ожидать позднее.

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В статье: война с Россией
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Источник:
t.me/zoda_gov_ua

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