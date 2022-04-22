Ушел из жизни бывший капитан Шахтера, поддержавший российскую оккупацию

Сегодня, 22 апреля, стало известно о том, что ушел из жизни бывший защитник и экс-капитан донецкого "Шахтера" Виктор Звягинцев. Ему был 71 год.

Об этом сообщила пресс-служба "горняков". Причины смерти футболиста не уточняются.

Воспитанник донецкого футбола Виктор Звягинцев был чемпионом СССР среди юношей (1968), а с 1970 года выступал за главную команду "Шахтера", в первом же сезоне выиграв приз "Лучшему дебютанту". Всего за восемь сезонов отыграл за "горняков" 175 матчей, становился обладателем Кубка СССР (1980) и дважды серебряным призером чемпионата СССР (1975, 1979). Защитник трижды входил в список лучших футболистов сезона, в составе сборной СССР выигрывал бронзовые медали Олимпийских игр (1976).

После завершения карьеры игрока Виктор Звягинцев был футбольным арбитром и в этом качестве отработал 279 матчей. С 1994 года руководил Федерацией футбола г. Донецк.

Отметим, что в 2014 году Звягинцев активно поддерживал российскую оккупацию Донецка и Крыма. Стал одним из организаторов футбольных турниров на оккупированной части Донбасса. В мае 2015 года Комитет по этике и честной игре Федерации футбола Украины осудил действия бывшего спортсмена и решил больше никогда не привлекать его к участию в любых мероприятиях ФФУ.