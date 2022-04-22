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Ушел из жизни бывший капитан Шахтера, поддержавший российскую оккупацию

Общие новости
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(2 голосов)

Футболисту был 71 год

Ушел из жизни бывший капитан Шахтера, поддержавший российскую оккупацию

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Сегодня, 22 апреля, стало известно о том, что ушел из жизни бывший защитник и экс-капитан донецкого "Шахтера" Виктор Звягинцев. Ему был 71 год.

Об этом сообщила пресс-служба "горняков". Причины смерти футболиста не уточняются.

Воспитанник донецкого футбола Виктор Звягинцев был чемпионом СССР среди юношей (1968), а с 1970 года выступал за главную команду "Шахтера", в первом же сезоне выиграв приз "Лучшему дебютанту". Всего за восемь сезонов отыграл за "горняков" 175 матчей, становился обладателем Кубка СССР (1980) и дважды серебряным призером чемпионата СССР (1975, 1979). Защитник трижды входил в список лучших футболистов сезона, в составе сборной СССР выигрывал бронзовые медали Олимпийских игр (1976).

После завершения карьеры игрока Виктор Звягинцев был футбольным арбитром и в этом качестве отработал 279 матчей. С 1994 года руководил Федерацией футбола г. Донецк.

Отметим, что в 2014 году Звягинцев активно поддерживал российскую оккупацию Донецка и Крыма. Стал одним из организаторов футбольных турниров на оккупированной части Донбасса. В мае 2015 года Комитет по этике и честной игре Федерации футбола Украины осудил действия бывшего спортсмена и решил больше никогда не привлекать его к участию в любых мероприятиях ФФУ.

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В статье: Виктор Звягинцев Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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Комментарии (3)
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WuTang (Київ)
22.04.2022 в 13:07
Ну, якщо прихильник динири - земля скловатою
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0
0
aleks68
22.04.2022 в 12:10
игрок был хороший.большой любитель даунере.много чего наплёл своим ..... языком об Украине.
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+2
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
22.04.2022 в 11:53
З совка прийшов, з совка пішов..
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+2
0

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