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Данилов: путин не остановится 9-го мая, его цель - уничтожение Украины

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План россиян очевиден

Данилов: путин не остановится 9-го мая, его цель - уничтожение Украины

Новина українською

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что владимир путин не собирается останавливаться 9 мая. Ранее эксперты неоднократно высказывали мнение, что кремлевскому диктатору нужна хотя бы какая-то победа к столь значимой для россии даты.

"Мы сознательны к тому, что путин останавливаться не собирается. Ни 9 мая, ни 10, ни 20. Задача путина, которую он поставил перед своими военными, довольно проста - уничтожение нашего государства. Других задач у них нет", - заявил Данилов в интервью "Суспильному".

Секретарь СНБО подчеркнул, что режим путина не считает Украину государством и подготовил план ее уничтожения.

"Прописан план, как это должно было происходить. Концлагеря, потом должны были отправлять наших граждан на стройки в Сибирь 3-5 городов, которые определили путин совместно с шойгу, когда они там говорили, что они развивать должны за счет наших граждан Сибирь. Таков был их план. Он начался с большой статьи господином шойгу, господином называть его не совсем приятно и даже не нужно, этого человека. Эта статья была 6 сентября 2021 года", - добавил Данилов.

Ранее секретарь СНБО заявил, что ВСУ обязательно ударят по Крымскому мосту, который россия использует для подвоза подкрепления своей армии – "как только будет возможность".

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В статье: война с Россией
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Источник:
УНІАН

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Комментарии (1)
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fato24
22.04.2022 в 12:42
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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fato24
22.04.2022 в 12:42
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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Extrim4ik (Extreme)
22.04.2022 в 11:36
Был "освободитель" стал - уничтожитель...
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