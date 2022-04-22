Данилов: путин не остановится 9-го мая, его цель - уничтожение Украины
План россиян очевиден
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что владимир путин не собирается останавливаться 9 мая. Ранее эксперты неоднократно высказывали мнение, что кремлевскому диктатору нужна хотя бы какая-то победа к столь значимой для россии даты.
"Мы сознательны к тому, что путин останавливаться не собирается. Ни 9 мая, ни 10, ни 20. Задача путина, которую он поставил перед своими военными, довольно проста - уничтожение нашего государства. Других задач у них нет", - заявил Данилов в интервью "Суспильному".
Секретарь СНБО подчеркнул, что режим путина не считает Украину государством и подготовил план ее уничтожения.
"Прописан план, как это должно было происходить. Концлагеря, потом должны были отправлять наших граждан на стройки в Сибирь 3-5 городов, которые определили путин совместно с шойгу, когда они там говорили, что они развивать должны за счет наших граждан Сибирь. Таков был их план. Он начался с большой статьи господином шойгу, господином называть его не совсем приятно и даже не нужно, этого человека. Эта статья была 6 сентября 2021 года", - добавил Данилов.
Ранее секретарь СНБО заявил, что ВСУ обязательно ударят по Крымскому мосту, который россия использует для подвоза подкрепления своей армии – "как только будет возможность".
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