Защитники просили только одно. Стало известно, как происходила доставка необходимого в Мариуполь
Об этом рассказал Данилов
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Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов рассказал в интервью УП, что поставки необходимого в Мариуполь происходили с помощью вертолетов. Защитники города просили только боеприпасы.
"Это не надо говорить, но я вам скажу, что когда мы начали туда отправлять вертолеты ночью и когда спрашивали, что нужно, то они просили только боеприпасы. Не воду, не еду, хотя это мы тоже доставляли".
"Сейчас ситуация в Мариуполе сложная, но она там никогда не была легкой. Защитники Мариуполя оттягивают на себя большую группировку российских войск. Для помощи жителям и защитникам города делается все, что возможно и невозможно. Если бы была хотя бы одна физическая возможность для того, чтобы решить этот вопрос, мы бы его решили".
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