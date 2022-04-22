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Защитники просили только одно. Стало известно, как происходила доставка необходимого в Мариуполь

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Об этом рассказал Данилов

Защитники просили только одно. Стало известно, как происходила доставка необходимого в Мариуполь

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов рассказал в интервью УП, что поставки необходимого в Мариуполь происходили с помощью вертолетов. Защитники города просили только боеприпасы.

"Это не надо говорить, но я вам скажу, что когда мы начали туда отправлять вертолеты ночью и когда спрашивали, что нужно, то они просили только боеприпасы. Не воду, не еду, хотя это мы тоже доставляли".

"Сейчас ситуация в Мариуполе сложная, но она там никогда не была легкой. Защитники Мариуполя оттягивают на себя большую группировку российских войск. Для помощи жителям и защитникам города делается все, что возможно и невозможно. Если бы была хотя бы одна физическая возможность для того, чтобы решить этот вопрос, мы бы его решили".

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В статье: война с Россией Алексей Данилов
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Источник:
УП

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Комментарии (0)
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fato24
22.04.2022 в 12:42
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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