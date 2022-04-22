Прояснились первые подробности падения Ан-26 в Запорожской области
Орки здесь не при чем?
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня в 09:00 по киевскому времени в районе Михайловки Запорожского района упал самолет АН-26, по предварительной информации, принадлежавший Украине.
Воздушное судно выполняло технический рейс. Сейчас известно об одном погибшем и двух раненых. Количество экипажа и причины падения выясняются.
По предварительной и пока неподтвержденной информации, самолет задел электроопору, в результате чего загорелся двигатель. На месте происшествия работает ГСЧС и соответствующие органы.
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Источник:t.me/zoda_gov_ua
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