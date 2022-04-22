УП: Григорий Суркис был задержан на границе - он вывозил 13 часов
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Народный депутат и один из совладельцев "Динамо" Григорий Суркис был задержан на пункте пропуска Краковец, когда он пытался выехать из Украины.
Об этом сообщает "Украинская правда".
По информации источника, он вывозил 13 часов через "зеленый коридор". Часы не были указаны в декларации.
В настоящее время таможня вынесла ему отказ по поводу их вывоза, а сам Суркис задержан и ждет решения о том, пропустят ли его за границу или нет.
Напомним, что Григорий и Игорь Суркисы покинули страну после начала войны в Украине через венгерскую границу. Вскоре Суркис-старший вернулся в родную страну.
Фото: Українська правда
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