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УП: Григорий Суркис был задержан на границе - он вывозил 13 часов

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УП: Григорий Суркис был задержан на границе - он вывозил 13 часов

Новина українською

Народный депутат и один из совладельцев "Динамо" Григорий Суркис был задержан на пункте пропуска Краковец, когда он пытался выехать из Украины.

Об этом сообщает "Украинская правда".

По информации источника, он вывозил 13 часов через "зеленый коридор". Часы не были указаны в декларации.

В настоящее время таможня вынесла ему отказ по поводу их вывоза, а сам Суркис задержан и ждет решения о том, пропустят ли его за границу или нет.

Напомним, что Григорий и Игорь Суркисы покинули страну после начала войны в Украине через венгерскую границу. Вскоре Суркис-старший вернулся в родную страну.

УП: Григорий Суркис был задержан на границе - он вывозил 13 часов - изображение 1

Фото: Українська правда

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В статье: Григорий Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
УП

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Комментарии (1)
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Конфуцій (Львів)
22.04.2022 в 12:53
А шуби? Шуби тут залишив???
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