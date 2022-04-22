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Затонувший крейсер Москва стал собственностью Украины

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Отличный троллинг фашистов.

Затонувший крейсер Москва стал собственностью Украины

Фото: TOPNews

UA-Футбол
Новина українською

Восточные фашисты продолжают позориться на всех фронтах.

Сегодня стало известно, что крейсер "москва", гордость военно-морского флота эрефии - стал объектом №2064 в регистре подводного культурного наследия Украины.

Затонувший крейсер Москва стал собственностью Украины - изображение 1

Чтобы посмотреть на эту достопримечательность даже не нужно будет глубоко нырять.

Возможно, к нему скоро добавятся и другие арт-объекты.

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В статье: война с Россией
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