Восточные фашисты продолжают позориться на всех фронтах.

Сегодня стало известно, что крейсер "москва", гордость военно-морского флота эрефии - стал объектом №2064 в регистре подводного культурного наследия Украины.

Чтобы посмотреть на эту достопримечательность даже не нужно будет глубоко нырять.

Возможно, к нему скоро добавятся и другие арт-объекты.