Затонувший крейсер Москва стал собственностью Украины
Отличный троллинг фашистов.
Фото: TOPNews
Восточные фашисты продолжают позориться на всех фронтах.
Сегодня стало известно, что крейсер "москва", гордость военно-морского флота эрефии - стал объектом №2064 в регистре подводного культурного наследия Украины.
Чтобы посмотреть на эту достопримечательность даже не нужно будет глубоко нырять.
Возможно, к нему скоро добавятся и другие арт-объекты.
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