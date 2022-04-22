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Спасибо Байрактарам. Появились новые детали уничтожения ракетного российского крейсера москва

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"Легким движением руки…"

Спасибо Байрактарам. Появились новые детали уничтожения ракетного российского крейсера москва

Shutterstock

Новина українською

Появились новые подробности о тактике, которую использовали ВСУ при атаке на флагманский крейсер орков под "гордым" названием "москва". Корабль подбили две противокорабельные ракеты "Нептун" украинского производства.

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Но системы ПВО крейсера "москва" успели бы среагировать на угрозу, если бы кораблю угрожали исключительно ракеты. Тем не менее, тактика ВСУ была более продуманной, как сообщает портал The Economist.

Издание пообщалось с украинским полковником (имя не называется), который и поделился инсайдом. Незадолго до атаки ВСУ запустили в небо Байрактары – их присутствие отвлекло российских операторов на корабле.

Благодаря тому, что турецкие беспилотники передали позицию "москвы" еще до запуска ракет, радары "Нептунов" работали всего лишь за 2−3 минуты перед ударом, тогда как весь полет мог быть в пять раз дольше этого времени. Это значительно и помешало оркам подготовиться к отражению ракетного удара, корабль не был подсвечен радарами целеуказания.

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В статье: война с Россией крейсер москва
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Источник:
economist.com

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