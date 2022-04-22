Спасибо Байрактарам. Появились новые детали уничтожения ракетного российского крейсера москва
"Легким движением руки…"
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Появились новые подробности о тактике, которую использовали ВСУ при атаке на флагманский крейсер орков под "гордым" названием "москва". Корабль подбили две противокорабельные ракеты "Нептун" украинского производства.
Но системы ПВО крейсера "москва" успели бы среагировать на угрозу, если бы кораблю угрожали исключительно ракеты. Тем не менее, тактика ВСУ была более продуманной, как сообщает портал The Economist.
Издание пообщалось с украинским полковником (имя не называется), который и поделился инсайдом. Незадолго до атаки ВСУ запустили в небо Байрактары – их присутствие отвлекло российских операторов на корабле.
Благодаря тому, что турецкие беспилотники передали позицию "москвы" еще до запуска ракет, радары "Нептунов" работали всего лишь за 2−3 минуты перед ударом, тогда как весь полет мог быть в пять раз дольше этого времени. Это значительно и помешало оркам подготовиться к отражению ракетного удара, корабль не был подсвечен радарами целеуказания.
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