Аналоговнет: Современные российские крылатые ракеты оснащены электроникой 60-х годов
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ГУР
Ракеты типа Х-101 изготавливались с 1999-го по 2013-й год. российские СМИ сообщали о них как о гордости новейшего высокоточного российского оружия.
Правда, результат применения оккупантами ракет Х-101 во время боевых действий в Украине опроверг заявленную эффективность. Электронная компонентная база оказалась очень далекой от современной. Проведенный украинскими экспертами анализ систем наведения и навигации крылатых ракет типа Х-55, а также их модификаций Х-555 и Х-101 показал, что "современные" блоки наведения разработаны в 1960-1970 годах прошлого века и выпускались "Воронежским заводом радиодеталей", "Минским заводом "Интеграл" и другими предприятиями советского союза.
Также в "новейших" ракетах используется навигационная система "ПГИ-2М". Разработанная в 1977 году, она массово устанавливалась на самолетах типа Су-27 или МиГ-29, советского периода производства. Большинство выпущенных по территории Украины ракет Х-101 так и не поразили намеченные цели.
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