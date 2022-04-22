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Кремль объявил Японию недружественной страной после заявления о Курилах

Общие новости
(2 голосов)

Кто бы сомневался

Кремль объявил Японию недружественной страной после заявления о Курилах

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В пятницу, 22 апреля, стало известно, что в своей «Синей книге» (ежегодному докладу по дипломатии) впервые за 19 лет назвала Курилы незаконно оккупированными россией. Такая формулировка появилась впервые с 2003 года.

Реакция кремля не заставила себя ждать. Пресс-секретарь владимира путина дмитрий песков заявил о том, что "Япония стала недружественной страной для рф». «Говорить о продолжении переговоров по мирному договору весьма трудно", - заявил песков.

Примечательно, что вторжение россии в Украину в японской «Синей книге» называется «вопиющей несправедливостью, подрывающей основы международного порядка не только в Европе, но и в Азии».

Как известно, между россией, которая объявила себя правопреемницей СССР, и Японией так и не был подписан мирный договор по итогам Второй мировой войны. Токио не признает оккупацию Курильских островов.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
22.04.2022 в 14:46
Я согласен чтобы на россии не было ничего японского...
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Extrim4ik (Extreme)
22.04.2022 в 15:46
Я примерно в том же смысле ниже написал. Пусть в РФ будет всё только российское, беларусское, сирийское и эритрейское
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0
0
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Extrim4ik (Extreme)
22.04.2022 в 14:36
Ну давайте тогда все страны, кроме Беларуси, Эритреи и Сирии - назовите не дружественными.
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0
-1

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