Кремль объявил Японию недружественной страной после заявления о Курилах
Кто бы сомневался
Getty Images / Global Images Ukraine
В пятницу, 22 апреля, стало известно, что в своей «Синей книге» (ежегодному докладу по дипломатии) впервые за 19 лет назвала Курилы незаконно оккупированными россией. Такая формулировка появилась впервые с 2003 года.
Реакция кремля не заставила себя ждать. Пресс-секретарь владимира путина дмитрий песков заявил о том, что "Япония стала недружественной страной для рф». «Говорить о продолжении переговоров по мирному договору весьма трудно", - заявил песков.
Примечательно, что вторжение россии в Украину в японской «Синей книге» называется «вопиющей несправедливостью, подрывающей основы международного порядка не только в Европе, но и в Азии».
Как известно, между россией, которая объявила себя правопреемницей СССР, и Японией так и не был подписан мирный договор по итогам Второй мировой войны. Токио не признает оккупацию Курильских островов.
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