В Херсоне запустили российское тв, в Мелитополе начали обучение в гимназии на русском
Оккупанты продолжают наводить свои порядка
Matthias Oesterle / Zuma / Scanpix / LETA
Оккупационная российская власть на Юге Украины продолжает наводить свои порядки.
Так, как сообщает РИА Новости, в Херсоне оккупанты запустили свои телеканалы на мультиплексе Т2. В пул входят как пропагандистские каналы (Первый, каналы ВГТРК, НТВ), так и так называемые развлекательные российские каналы.
А вот в Мелитополе оккупанты отчитались о возобновлении обучении в местной гимназии №1, директором которой стал один из местных коллаборантов.
Ранее оккупанты изо всех сил пытались запустить учебный процесс в Мелитополе, однако директора школ отказались учить детей в нынешних условиях и массово стали писать заявления об увольнениях.
Как сообщал ранее мэр Мелитополя Иван Федоров, оккупанты изо всех сил стараются к майским праздникам (1 и 9 мая) показать в городе картинку «счастливого детства», чтобы использовать детей в своих пропагандистских целях.
Он призвал родителей не отпускать детей в школы, так как в оккупированном городе это как минимум не безопасно, ну а коллаборантам напомнил об ответственности, которую им придется нести по украинским законам.
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