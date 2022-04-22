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В Херсоне запустили российское тв, в Мелитополе начали обучение в гимназии на русском

Общие новости
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Оккупанты продолжают наводить свои порядка

В Херсоне запустили российское тв, в Мелитополе начали обучение в гимназии на русском

Matthias Oesterle / Zuma / Scanpix / LETA

Новина українською

Оккупационная российская власть на Юге Украины продолжает наводить свои порядки.

Так, как сообщает РИА Новости, в Херсоне оккупанты запустили свои телеканалы на мультиплексе Т2. В пул входят как пропагандистские каналы (Первый, каналы ВГТРК, НТВ), так и так называемые развлекательные российские каналы.

А вот в Мелитополе оккупанты отчитались о возобновлении обучении в местной гимназии №1, директором которой стал один из местных коллаборантов.

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Ранее оккупанты изо всех сил пытались запустить учебный процесс в Мелитополе, однако директора школ отказались учить детей в нынешних условиях и массово стали писать заявления об увольнениях.

Как сообщал ранее мэр Мелитополя Иван Федоров, оккупанты изо всех сил стараются к майским праздникам (1 и 9 мая) показать в городе картинку «счастливого детства», чтобы использовать детей в своих пропагандистских целях.

Он призвал родителей не отпускать детей в школы, так как в оккупированном городе это как минимум не безопасно, ну а коллаборантам напомнил об ответственности, которую им придется нести по украинским законам.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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football_soccer (Украина)
22.04.2022 в 16:39
В Мелитополе уже.... Местные учителя и директора действительно все (почти) отказались. Тем временем они уже завезли в город откуда-то своих учителей. В классы приходит по несколько детей. Работает несколько школ. Историю Украины и украинский язык вычеркнули из предметов и запретили родителем даже заикаться об этих уроках, пригрозив, что к таким " неправильным" семьям с " неправильным" мышлением будут ходить военные домой с "профилактическими беседами" ..В общем жизнь на оккупированных территориях такая.
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Extrim4ik (Extreme)
22.04.2022 в 17:56
Ппц... Идиотизм
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