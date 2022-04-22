В Херсоне запустили российское тв, в Мелитополе начали обучение в гимназии на русском

Оккупационная российская власть на Юге Украины продолжает наводить свои порядки.

Так, как сообщает РИА Новости, в Херсоне оккупанты запустили свои телеканалы на мультиплексе Т2. В пул входят как пропагандистские каналы (Первый, каналы ВГТРК, НТВ), так и так называемые развлекательные российские каналы.

А вот в Мелитополе оккупанты отчитались о возобновлении обучении в местной гимназии №1, директором которой стал один из местных коллаборантов.

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Ранее оккупанты изо всех сил пытались запустить учебный процесс в Мелитополе, однако директора школ отказались учить детей в нынешних условиях и массово стали писать заявления об увольнениях.

Как сообщал ранее мэр Мелитополя Иван Федоров, оккупанты изо всех сил стараются к майским праздникам (1 и 9 мая) показать в городе картинку «счастливого детства», чтобы использовать детей в своих пропагандистских целях.

Он призвал родителей не отпускать детей в школы, так как в оккупированном городе это как минимум не безопасно, ну а коллаборантам напомнил об ответственности, которую им придется нести по украинским законам.