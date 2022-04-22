Шольц готов вооружить Украину уже после войны и не готов вводить эмбарго на российский газ

На днях немецкие СМИ нанесли мощный удар по репутации канцлера Германии Олафа Шольца. Стало известно, что глава германского правительства фактически запретил поставлять Украине тяжелое вооружение, необходимое для ведения успешной войны с россией.

Шольц попытался исправиться, дав интервью газете Spiegel. Канцлер ФРГ заявил, что его страна готова стать гарантом безопасности для Украины и даже предоставить соответствующее вооружение, но при одном условии: "Должно быть прекращение огня, российские войска должны быть выведены. Предстоит подписать мирный договор, который позволит Украине защитить себя в будущем. Мы оснастим их так, чтобы обеспечить их безопасность. И мы доступны как гарант безопасности. Не будет навязанного мира, о котором давно мечтал путин".

Объясняя, почему Германия крайне осторожно поставляет оружие Украине, Шольц заявил о "политической ответственности", которая позволит избежать конфликта с россией:

"Мы поставляем оружие, и многие наши союзники делают то же самое. Дело не в страхе, а в политической ответственности. Введение бесполетной зоны, как того требовали, сделало бы НАТО стороной войны. Я очень давно говорил, что мы должны сделать все возможное, чтобы избежать прямой военной конфронтации между НАТО и такой хорошо вооруженной ядерной страной, как россия. Я делаю все, чтобы не допустить эскалацию, ведущую к Третьей мировой войне. Не должно быть ядерной войны".

Война войной, но экономическая стабильность для Олафа Шольца – краеугольный камень, поэтому он, похоже, готов и дальше покупать российский газ.

"Я совсем не вижу, чтобы газовое эмбарго положило конец войне. Если бы путин был открыт для экономических аргументов, он никогда бы не начал эту безумную войну. Я должен сказать: мы не можем этого допустить. Кто-то действительно думает о глобальных последствиях?", – сказал Шольц.

Он заявил, что речь идет о том, чтобы избежать экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и производств.