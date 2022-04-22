  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Оккупанты закроют Крым, чтобы не сорвать весенний призыв – Генштаб
В тренде

Оккупанты закроют Крым, чтобы не сорвать весенний призыв – Генштаб

Общие новости
(1 голосов)

Ограничения будут введены с 30 апреля

Оккупанты закроют Крым, чтобы не сорвать весенний призыв – Генштаб

скриншот

Новина українською

россия с 30 апреля запретит въезд и выезд граждан с территории временно оккупированного Крыма.

Как сообщает Генштаб ВСУ, это будет сделано для того, чтобы не сорвать так называемый "весенний призыв".

Также на временно оккупированных территориях вражеские подразделения продолжают блокировать перемещение местного населения, грабить и искусственно приближать гуманитарный кризис - разрушают объекты критической инфраструктуры и блокируют доставки гуманитарных грузов с территории Украины. Имеются случаи расстрелов гражданского населения и волонтеров.

Напомним, что вчера, 21 апреля, в Офисе президента сообщили, что захватчики хотят провести "референдум" в Херсонской области, чтобы "мобилизовать" проживающих там украинцев воевать против ВСУ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Генштаб ЗСУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Extrim4ik (Extreme)
22.04.2022 в 17:54
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...