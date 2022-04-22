Оккупанты закроют Крым, чтобы не сорвать весенний призыв – Генштаб
Ограничения будут введены с 30 апреля
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россия с 30 апреля запретит въезд и выезд граждан с территории временно оккупированного Крыма.
Как сообщает Генштаб ВСУ, это будет сделано для того, чтобы не сорвать так называемый "весенний призыв".
Также на временно оккупированных территориях вражеские подразделения продолжают блокировать перемещение местного населения, грабить и искусственно приближать гуманитарный кризис - разрушают объекты критической инфраструктуры и блокируют доставки гуманитарных грузов с территории Украины. Имеются случаи расстрелов гражданского населения и волонтеров.
Напомним, что вчера, 21 апреля, в Офисе президента сообщили, что захватчики хотят
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