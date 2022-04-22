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Шок-контент. В Мелитополе остатки местных коммунистов поклоняются карликовому Ленину - ФОТО

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Шок-контент. В Мелитополе остатки местных коммунистов поклоняются карликовому Ленину - ФОТО

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В оккупированном Мелитополе, сегодня, 22 апреля, местные коммунисты провели утренник в честь рождения Владимира Ленина.

Собрание состоялось на месте, где ранее стоял памятник Владимиру Ильичу.

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Организовал утренник для престарелых коммунистов депутат горсовета, известный в городе коллаборант Тарас Генов.

Как сообщает Риа-Мелитополь, вождя всех народов пришли поздравить от силы 10 человек.

Депутат горсовета устроил цирковое представление и поставил на перекрестке бронзового Ильича. Где Генов нашел это изваяние, равно, как сколько он там простоит, неизвестно.

Шок-контент. В Мелитополе остатки местных коммунистов поклоняются карликовому Ленину - ФОТО - изображение 1
Шок-контент. В Мелитополе остатки местных коммунистов поклоняются карликовому Ленину - ФОТО - изображение 2
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