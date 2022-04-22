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Данилов: Война началась в 3:40, Зеленский в белой рубашке сказал: Будем бороться

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Секретарь СНБО рассказал, как прошло утро 24 февраля

Данилов: Война началась в 3:40, Зеленский в белой рубашке сказал: Будем бороться

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов рассказал, что вторжение России в Украину 24 февраля началось в 3:40 на участке Милово в Луганской области, а уже где-то в 5 утра – наступление было повсюду.

"Вторжение началось в 3:40 в Луганской области на участке Милово, но мы думали, что там они заходят именно по территории Донецкой и Луганской областей. Мы считали, что их цель после признания "республик" забрать их в пределах областей.

Но потом уже через час двадцать наступление началось везде. Я сразу уехал к президенту, там уже был Денис Монастырский, я приехал вторым. Владимир Александрович был в белой рубашке, и мне это так, знаете ли... запомнилось...

Зеленский говорит: "Ну что? Будем бороться!", - рассказал Данилов.

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Далее, по словам Данилова, где-то в 5:30 было уже созвано срочное заседание СНБО. Все проекты решений были заготовлены.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский Алексей Данилов
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