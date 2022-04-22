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Ядерный терроризм. российская крылатая ракета в небе над украинской АЭС - ВИДЕО

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Последствия могут быть катастрофическими

Ядерный терроризм. российская крылатая ракета в небе над украинской АЭС - ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Энергоатом Украины опубликовал доказательства полета российской крылатой ракеты над Южноукраинской АЭС:

"Украина зафиксировала очередной акт ядерного терроризма со стороны России. Новым объектом, безопасности которого угрожали российские крылатые ракеты, стала Южноукраинская АЭС.

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Так, 16 апреля над площадкой станции прошли три крылатые ракеты, выпущенные, вероятно, с территории Беларуси в направлении Николаева. Одна из них была зафиксирована камерами наблюдения АЭС. Угроза попасть в ядерный реактор с возможными последствиями – ядерной катастрофой – была высокой", - говорится в соорбщении.

Также Энергоатом обратился к МАГАТЭ с требованием принять все возможные меры для прекращения ядерного терроризма россии.

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В статье: война с Россией
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