Ядерный терроризм. российская крылатая ракета в небе над украинской АЭС - ВИДЕО
Последствия могут быть катастрофическими
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Энергоатом Украины опубликовал доказательства полета российской крылатой ракеты над Южноукраинской АЭС:
"Украина зафиксировала очередной акт ядерного терроризма со стороны России. Новым объектом, безопасности которого угрожали российские крылатые ракеты, стала Южноукраинская АЭС.
Так, 16 апреля над площадкой станции прошли три крылатые ракеты, выпущенные, вероятно, с территории Беларуси в направлении Николаева. Одна из них была зафиксирована камерами наблюдения АЭС. Угроза попасть в ядерный реактор с возможными последствиями – ядерной катастрофой – была высокой", - говорится в соорбщении.
Также Энергоатом обратился к МАГАТЭ с требованием принять все возможные меры для прекращения ядерного терроризма россии.
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