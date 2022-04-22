Джонсон считает, что война в Украине может продлиться до конца 2023 года
Премьер-министр Великобритании считает, что путин загнал себя в глухой угол
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил на вопрос, соглашается ли он с тезисом, что Россия будет бомбить наши города до конца следующего года.
По словам Джонсона, он считает, что война в Украине может продолжаться до конца 2023 года, после чего так пояснил свои прогнозы.
"У путина огромная армия. Но у него очень сложная политическая позиция, потому что он допустил катастрофическую ошибку.
Единственный вариант, который у него сейчас есть, — это продолжать войну, продолжать использовать свой отвратительный, жестокий метод обстрелов артиллерией, пытаясь сокрушить украинцев.
Впрочем, независимо от того, какое военное превосходство владимир путин сможет использовать в течение следующих нескольких месяцев, он не сможет покорить дух украинского народа", - сказал Джонсон.
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