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Джонсон считает, что война в Украине может продлиться до конца 2023 года

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Премьер-министр Великобритании считает, что путин загнал себя в глухой угол

Джонсон считает, что война в Украине может продлиться до конца 2023 года

Новина українською

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил на вопрос, соглашается ли он с тезисом, что Россия будет бомбить наши города до конца следующего года.

По словам Джонсона, он считает, что война в Украине может продолжаться до конца 2023 года, после чего так пояснил свои прогнозы.

"У путина огромная армия. Но у него очень сложная политическая позиция, потому что он допустил катастрофическую ошибку.

Единственный вариант, который у него сейчас есть, — это продолжать войну, продолжать использовать свой отвратительный, жестокий метод обстрелов артиллерией, пытаясь сокрушить украинцев.

Впрочем, независимо от того, какое военное превосходство владимир путин сможет использовать в течение следующих нескольких месяцев, он не сможет покорить дух украинского народа", - сказал Джонсон.

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В статье: война с Россией Борис Джонсон
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Источник:
BBC

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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
22.04.2022 в 19:03
Где там сказано в статье, что он именно это сказал, что до конца 2023 года война будет длиться... Боже, ну его нафиг, такие заголовки
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