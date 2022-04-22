Григорий Суркис выехал за границу на лечение - пресс-служба нардепа
И в установленном законном порядке
72-летний народный депутат и один из совладельцев "Динамо" Григорий Суркис
"В перерыве между пленарными заседаниями Верховной Рады на время Пасхальных праздников Григорий Суркис выехал на автомобиле за пределы Украины. Цель заранее запланированной поездки — лечение", - говорится в комментарии пресс-службы Суркиса.
В нем уточняется, что во время пересечения границы у народного депутата были его личные вещи, в том числе часы, которые были задекларированы Суркисом, что отражено в соответствующих реестрах на сайте НАПК.
"После высказанных замечаний со стороны представителей Таможенной службы, Григорий Суркис передал часы своим помощникам, которые остались в Украине. Сам народный депутат в установленном законом порядке выехал в Польшу", - подытожили в пресс-службе.
Напомним, что политик утром был задержан на пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей. Суркис-старший вывозил 13 своих дорогих часов по "зеленому коридору".
Позже политику все-таки разрешили покинуть страну, хотя часы вывезти не дали.
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