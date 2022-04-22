Минобороны: россияне заканчивают процесс определения мест для главных ударов на востоке Украины

Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузняк на брифинге рассказал, что россияне завершают процесс определения мест для главных ударов на востоке Украины. Об этом свидетельствуют способы огневого поражения, форма построения боевых порядков.

"Руководство российской армии завершает определение выгодных мест для нанесения главных ударов. Об этом свидетельствуют способы огневого поражения, форма построения боевых порядков, эшелонирование войск противника и непрерывные наступательные действия по отдельным направлениям", - сказал Мотузняк.

Добавим, что россия публично заявила о своих планах на вторую фазу войны – полностью оккупировать Донбасс и юг Украины. Контроль над Донбассом позволит создать сухопутный коридор в оккупированный Крым и "влиять на жизненно важные объекты ВСУ".