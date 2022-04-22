В оккупированной Каховке россияне устроили пыточную в помещении полиции, - омбудсмен
Это так они "освобождают"
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Обмудсмен Людмила Денисова сообщила, что во временно оккупированной россиянами Новой Каховке (Херсонская область) россияне устроили пыточную в помещении полиции. Там заложников бьют током и подвергают другим пыткам.
"Российские солдаты задерживают на улицах города не только активистов или участников АТО/ООС, но и мужчин, не имеющих никакого отношения к военной службе, и не выходивших на митинги против оккупации.
Для этого используется формальный повод – "нарушение правопорядка" или "нарушение комендантского часа", - написала Денисова.
По ее словам, есть свидетельства о том, что в помещении каховской полиции находятся более 10 гражданских лиц, некоторые из них удерживаются там уже несколько недель. Мужчин пытают электрошокерами, избивают.
"Такие действия РФ являются военным преступлением и преступлением против человечности в соответствии со статьями 7 и 8 Римского устава Международного уголовного суда и прямым нарушением статей 3 и 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, статей 9 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах и статьи 5 Европейской конвенции по правам человека", - написала омбудсмен.
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