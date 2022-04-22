В оккупированной Каховке россияне устроили пыточную в помещении полиции, - омбудсмен

Обмудсмен Людмила Денисова сообщила, что во временно оккупированной россиянами Новой Каховке (Херсонская область) россияне устроили пыточную в помещении полиции. Там заложников бьют током и подвергают другим пыткам.

"Российские солдаты задерживают на улицах города не только активистов или участников АТО/ООС, но и мужчин, не имеющих никакого отношения к военной службе, и не выходивших на митинги против оккупации.

Для этого используется формальный повод – "нарушение правопорядка" или "нарушение комендантского часа", - написала Денисова.