Эрдоган: Турция готова организовать переговоры президентов россии и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что Анкара готова организовать проведение встречи президентов путина и Зеленского, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на агентство "Анадолу".

"Турция прилагает усилия для продолжения стамбульского процесса между рф и Украиной и готова организовать диалог на уровне глав государств", - передает агентство.

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Эрдоган также выразил надежду на сдвиги в украино-российских переговорах.

"Сдвиги есть. Однако они далеки от желаемого. Надеемся на прогресс. Не теряем надежды", - заявил Эрдоган.